Французская журналистка Кристель Нэан приехала в Донбасс семь лет назад, когда заподозрила, что СМИ в её стране говорят неправду. Убедившись в этом, она решила остаться без всяких шансов возвращения на родину. Об этом журналистка рассказала в беседе с телеканалом "360".

"Я тогда поняла, что есть проблема с французскими СМИ. Нам сказали, что революцию сделали бабушки и студенты. А я видела неонацистов, которые бросали коктейль Молотова в отряд "Беркут". Я подумала: "А почему наши СМИ не говорят об этом?" — подчеркнула Нэан.

Когда в Донецке открылось международное информационное агентство, она сразу же устроилась туда, а также стала учить русский язык. Потом организация закрылась. К этому моменту Нэан поняла, что у неё русская душа, и осталась жить в Донбассе. Теперь она работает как независимый журналист, сама дома монтирует и публикует репортажи для соцсетей и других платформ. За свой труд Нэан получает благодарность от многих людей. А восемь месяцев назад YouTube отметил страйками её самые популярные видео из Мариуполя.

"Большой скандал был из-за видео с чеченцами. Я сделала интервью. Люди во Франции были в шоке. Чеченцы оказались приятными, вежливыми людьми. На Западе люди думают, что чеченцы — это варвары", — поделилась Нэан.

Журналистка также рассказала, что уже давно обжилась в Донбассе: у неё к настоящему моменту есть собака, фермерское хозяйство, а в доме — печка. По словам Нэан, её частный дом часто подвергается обстрелам. Летом даже был уничтожен старый автомобиль. Кроме того, женщина шесть лет назад была внесена в базу "Миротворца".

"Когда я узнала про смерть [российской журналистки] Дарьи Дугиной, то не могла понять, как они оставили машину на парковке и даже не проверили после", — добавила Нэан.