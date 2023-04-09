ВСУ установили на белорусской границе тысячи мин
WP: Украина поставила 6000 противотанковых мин на границе с Белоруссией
Украина укрепляет оборону вдоль границы с Белоруссией, установив более 6000 противотанковых мин. Об этом пишет The Washington Post.
Издание ссылается на генерал-лейтенанта украинской армии Сергея Наева. По его словам, минные заградительные рубежи сформированы на "вероятных путях продвижения противника вглубь нашей территории, включая дороги, лесополосы, мосты, линии электропередачи".
Как сообщалось, Россия допускает, что Украина может попытаться свергнуть руководство Белоруссии, направив на территорию республики диверсантов.
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