ВСУ установили на белорусской границе тысячи мин

Украина укрепляет оборону вдоль границы с Белоруссией, установив более 6000 противотанковых мин. Об этом пишет The Washington Post.

Издание ссылается на генерал-лейтенанта украинской армии Сергея Наева. По его словам, минные заградительные рубежи сформированы на "вероятных путях продвижения противника вглубь нашей территории, включая дороги, лесополосы, мосты, линии электропередачи".