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9 апреля, 13:22

ВСУ установили на белорусской границе тысячи мин

WP: Украина поставила 6000 противотанковых мин на границе с Белоруссией

Украина укрепляет оборону вдоль границы с Белоруссией, установив более 6000 противотанковых мин. Об этом пишет The Washington Post.

Издание ссылается на генерал-лейтенанта украинской армии Сергея Наева. По его словам, минные заградительные рубежи сформированы на "вероятных путях продвижения противника вглубь нашей территории, включая дороги, лесополосы, мосты, линии электропередачи".

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Как сообщалось, Россия допускает, что Украина может попытаться свергнуть руководство Белоруссии, направив на территорию республики диверсантов.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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