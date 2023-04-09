Израиль продлил визы украинцам

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху принял решение о продлении виз украинским беженцам, сообщили в его канцелярии.

"После оценки ситуации премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял сегодня решение о продлении гуманитарной помощи украинским беженцам, включая продление виз и продолжение предоставления медицинской и социальной помощи", — говорится в опубликованном сообщении.