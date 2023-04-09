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9 апреля, 14:20

Израиль продлил визы украинцам

Премьер-министр Израиля разрешил продлить визы украинским беженцам

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху принял решение о продлении виз украинским беженцам, сообщили в его канцелярии.

"После оценки ситуации премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял сегодня решение о продлении гуманитарной помощи украинским беженцам, включая продление виз и продолжение предоставления медицинской и социальной помощи", — говорится в опубликованном сообщении.

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Лайф писал, что министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало организовала "благодарственный ужин" в честь выселенных украинских беженцев. На него она пригласила волонтёров, помогавших им.

Обложка ©

Getty Images / Gian Marco Benedetto / Anadolu Agency

Матвей Константинов
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