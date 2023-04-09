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9 апреля, 14:56

Forbes включил Москву в топ-10 мегаполисов с самыми богатыми миллиардерами

Согласно новому рейтингу Forbes, Москва входит в топ-10 городов мира по количеству проживающих в столице миллиардеров и по их совокупному состоянию. Журнал отметил, что мегаполис за год улучшил показатели.

Несмотря на продолжающуюся спецоперацию на Украине и западные санкции, Москве удалось занять шестую строчку рейтинга, поднявшись с седьмого места. Так, по данным Forbes, в городе проживает 61 миллиардер.

Также столица занимает третье место по совокупному состоянию богачей — $307 млрд. Это на $92 млрд больше, чем в прошлом году. По этому показателю Москву опережают только Нью-Йорк ($617 млрд) и Париж ($409 млрд).

Почти две трети столичных миллиардеров за год увеличили свои состояния, отмечает Forbes. Самым богатым миллиардером в Москве стал глава "Интерроса" Владимир Потанин с капиталом в $23,7 млрд.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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