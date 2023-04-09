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9 апреля, 15:05

В Томске мусоровоз без водителя чуть не расплющил легковушку с матерью и ребёнком

В Томске мусоровоз протаранил легковой автомобиль с женщиной и ребёнком в салоне

<p>Мусоровоз наехал на легковушку с людьми в салоне. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/umvd70/2874?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД по Томской области</a></p>

Мусоровоз наехал на легковушку с людьми в салоне. Обложка © Telegram / ГУ МВД по Томской области

В Томске мусоровоз без водителя протаранил автомобиль с людьми в салоне, пострадал маленький ребёнок. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

В Томске мусоровоз МАЗ наехал на легковой автомобиль с женщиной и ребёнком внутри. Видео © Telegram / Mash Siberia

Инцидент произошёл в воскресенье днём во дворе дома на улице Дизайнеров. Сотрудник регионального оператора "Томск САХ" вышел из мусоровоза, не поставив его на ручник. В результате грузовик МАЗ покатился назад и врезался в "ладу-гранту", в которой сидели женщина с пятилетним ребёнком. Малыш получил порез, мама не пострадала, сообщает Mash Siberia. Полиция начала проверку.

"Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На предприятие, которому принадлежит автомобиль МАЗ, будет осуществлён профилактический визит", — говорится в телеграм-канале УМВД.

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Никита Никонов
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