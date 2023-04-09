Винный уксус, тряпка и вода: Как правильно почистить стиральную машину

Эксперт по бытовой технике в интернет-магазине электроприборов Саймон Экстон рассказал британскому изданию Express, как правильно чистить стиральную машину. Вся процедура включает в себя три шага.

В первую очередь нужно основательно очистить отсек для моющего средства. Для этого нужно налить в него горячую мыльную воду и хорошо протереть.

Следующим шагом надо распылить на поверхность барабана белый винный уксус, а затем протереть тряпкой. Таким образом вы избавитесь от микробов, неприятного запаха, накипи, грязи и жира.

На заключительном этапе нужно промыть люк стиральной машины, резиновую манжету, корпус и фильтр. При этом последний следует извлечь согласно инструкции к прибору.