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9 апреля, 15:07

Винный уксус, тряпка и вода: Как правильно почистить стиральную машину

Эксперт Экстон рассказал, как правильно чистить стиральную машину

<p>Обложка © Pixabay</p>

Обложка © Pixabay

Эксперт по бытовой технике в интернет-магазине электроприборов Саймон Экстон рассказал британскому изданию Express, как правильно чистить стиральную машину. Вся процедура включает в себя три шага.

В первую очередь нужно основательно очистить отсек для моющего средства. Для этого нужно налить в него горячую мыльную воду и хорошо протереть.

Следующим шагом надо распылить на поверхность барабана белый винный уксус, а затем протереть тряпкой. Таким образом вы избавитесь от микробов, неприятного запаха, накипи, грязи и жира.

На заключительном этапе нужно промыть люк стиральной машины, резиновую манжету, корпус и фильтр. При этом последний следует извлечь согласно инструкции к прибору.

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Ирина Фальке
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