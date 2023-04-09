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Регион
Опубликовано 9 апреля 2023, 18:41
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Сына экс-солистки "Блестящих" Новиковой жестоко избили в школе

Сына экс-солистки "Блестящих" Новиковой избили в школе

Экс-солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Экс-солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Экс-солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова подала в суд на родителей одноклассника её сына. Парень избил 14-летнего Мирона, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, а также переломы руки и носа.

Конфликт начался после того, как одноклассник пострадавшего, занимающийся боевыми искусствами, оскорбил певицу. Мирон сразу заставил извиниться обидчика, однако тот подкараулил его после уроков, повалил на пол и избил. По словам адвоката певицы Маргариты Гавриловой, мальчик не смог сопротивляться побоям.

"Чудовищный инцидент. От удара головой Мирон потерял возможность сопротивляться в полном объёме", — рассказала она в эфире программы "Ты не поверишь!".

После конфликта родители мальчика не извинились перед певицей лично, передав свои слова через учителя. Уже позже они предложили оплатить лекарства Мирона и раскаялись в содеянном, но Новикова отказалась. По словам юриста, от них не поступило "конструктивного предложения" на данную тему.

"Они не горят желанием ничего оплачивать. Будем решать дело в суде", добавила адвокат.

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Лайф писал, что телеведущая Алёна Водонаева намерена лишить своего сына наследства, чтобы он рос сильным человеком. По её словам, "парень сам должен заработать себе на жизнь", а "растить плебеев и слабых — удел таких же".

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Матвей Константинов
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