Сына экс-солистки "Блестящих" Новиковой жестоко избили в школе
Сына экс-солистки "Блестящих" Новиковой избили в школе
Экс-солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева
Экс-солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова подала в суд на родителей одноклассника её сына. Парень избил 14-летнего Мирона, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, а также переломы руки и носа.
Конфликт начался после того, как одноклассник пострадавшего, занимающийся боевыми искусствами, оскорбил певицу. Мирон сразу заставил извиниться обидчика, однако тот подкараулил его после уроков, повалил на пол и избил. По словам адвоката певицы Маргариты Гавриловой, мальчик не смог сопротивляться побоям.
"Чудовищный инцидент. От удара головой Мирон потерял возможность сопротивляться в полном объёме", — рассказала она в эфире программы "Ты не поверишь!".
После конфликта родители мальчика не извинились перед певицей лично, передав свои слова через учителя. Уже позже они предложили оплатить лекарства Мирона и раскаялись в содеянном, но Новикова отказалась. По словам юриста, от них не поступило "конструктивного предложения" на данную тему.
"Они не горят желанием ничего оплачивать. Будем решать дело в суде", — добавила адвокат.
Лайф писал, что телеведущая Алёна Водонаева намерена лишить своего сына наследства, чтобы он рос сильным человеком. По её словам, "парень сам должен заработать себе на жизнь", а "растить плебеев и слабых — удел таких же".