Экс-солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова подала в суд на родителей одноклассника её сына. Парень избил 14-летнего Мирона, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, а также переломы руки и носа.

Конфликт начался после того, как одноклассник пострадавшего, занимающийся боевыми искусствами, оскорбил певицу. Мирон сразу заставил извиниться обидчика, однако тот подкараулил его после уроков, повалил на пол и избил. По словам адвоката певицы Маргариты Гавриловой, мальчик не смог сопротивляться побоям.

"Чудовищный инцидент. От удара головой Мирон потерял возможность сопротивляться в полном объёме", — рассказала она в эфире программы "Ты не поверишь!".

После конфликта родители мальчика не извинились перед певицей лично, передав свои слова через учителя. Уже позже они предложили оплатить лекарства Мирона и раскаялись в содеянном, но Новикова отказалась. По словам юриста, от них не поступило "конструктивного предложения" на данную тему.

"Они не горят желанием ничего оплачивать. Будем решать дело в суде", — добавила адвокат.