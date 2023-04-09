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9 апреля, 16:29

Умер советский актёр, снимавшийся с легендой индийского кино Митхуном Чакраборти

Умер советский актёр Мурад Раджабов, снявшийся в фильме "По закону джунглей"

<p>Советский актёр Мурад Раджабов. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/uzbekkinopress/16636" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Агентство кинематографии Узбекистана</a></p>

Советский актёр Мурад Раджабов. Обложка © t.me / Агентство кинематографии Узбекистана

Легендарный советский и узбекский режиссёр, актёр театра и кино Мурад Раджабов скончался в возрасте 74 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом сообщили в Агентстве кинематографии Узбекистана.

"Народный артист Узбекистана, наш любимый актёр Мурад Раджабов скончался в возрасте 74 лет после продолжительной болезни", — сообщили в пресс-службе.

Фильмография актёра насчитывает более ста кинолент, снятых в союзных республиках. В девяностых Раджабов исполнил роль клоуна Икрама в мелодраме "По закону джунглей", которая снималась совместно с индийскими кинематографистами. В ней артист был экранным партнёром Митхуна Чакраборти.

Названа предварительная причина смерти актёра из "Маленькой Веры"

Названа предварительная причина смерти актёра из "Маленькой Веры"

Ранее Лайф сообщал, что скончался актёр Вадим Волков, сыгравший в культовых сериалах "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей". Ему было 59 лет, причины трагического события не сообщаются.

Ирина Фальке
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