Умер советский актёр, снимавшийся с легендой индийского кино Митхуном Чакраборти

Легендарный советский и узбекский режиссёр, актёр театра и кино Мурад Раджабов скончался в возрасте 74 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом сообщили в Агентстве кинематографии Узбекистана.

"Народный артист Узбекистана, наш любимый актёр Мурад Раджабов скончался в возрасте 74 лет после продолжительной болезни", — сообщили в пресс-службе.

Фильмография актёра насчитывает более ста кинолент, снятых в союзных республиках. В девяностых Раджабов исполнил роль клоуна Икрама в мелодраме "По закону джунглей", которая снималась совместно с индийскими кинематографистами. В ней артист был экранным партнёром Митхуна Чакраборти.