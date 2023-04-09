Умер советский актёр, снимавшийся с легендой индийского кино Митхуном Чакраборти
Умер советский актёр Мурад Раджабов, снявшийся в фильме "По закону джунглей"
Советский актёр Мурад Раджабов. Обложка © t.me / Агентство кинематографии Узбекистана
Легендарный советский и узбекский режиссёр, актёр театра и кино Мурад Раджабов скончался в возрасте 74 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом сообщили в Агентстве кинематографии Узбекистана.
"Народный артист Узбекистана, наш любимый актёр Мурад Раджабов скончался в возрасте 74 лет после продолжительной болезни", — сообщили в пресс-службе.
Фильмография актёра насчитывает более ста кинолент, снятых в союзных республиках. В девяностых Раджабов исполнил роль клоуна Икрама в мелодраме "По закону джунглей", которая снималась совместно с индийскими кинематографистами. В ней артист был экранным партнёром Митхуна Чакраборти.
Ранее Лайф сообщал, что скончался актёр Вадим Волков, сыгравший в культовых сериалах "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей". Ему было 59 лет, причины трагического события не сообщаются.