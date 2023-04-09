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9 апреля, 16:42

Москвичей предупредили о ночных заморозках

Синоптик Тишковец предупредил о ночных заморозках в Москве на следующей неделе

Практически всю следующую неделю будет сохраняться тёплая погода, однако в пятницу возможны небольшие ночные заморозки из-за холодных ветров арктического антициклона. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По ночам столбики термометров будут колебаться около нуля с вероятностью слабых заморозков до минус 1, а после полудня от плюс 8 до плюс 13 градусов", рассказал он РИА "Новости".

Синоптик добавил, что в понедельник возможно небольшое понижение температуры — слабовыраженный атмосферный фронт принесёт в столицу облака и незначительные дожди. Ночью столбики термометров будут показывать плюс 1–6, а днём — плюс 11–16. Начиная со вторника инициатива вновь окажется в руках у области повышенного атмосферного давления, благодаря чему жителей города "ждут по-весеннему погожие и тёплые деньки", добавил синоптик.

"Под утро сохранится слабоположительная температура, а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 13–18, что соответствует первомайским климатическим показателям", отметил он.

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Ранее синоптик Роман Вильфанд заявил, что жители Москвы уже могут менять зимнюю резину на летнюю. По его словам, минимальные температуры фиксируются в столице в три-четыре часа ночи, после чего она начинает повышаться.

Обложка ©

ТАСС / Зураб Джавахадзе

Матвей Константинов
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