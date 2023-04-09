Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците "Месалазина" и "Остеогенона"
В России нет дефицита лекарств по непатентованным наименованиям, заявили в Росздравнадзоре. Там объяснили, что временное отсутствие конкретного препарата в аптеке не является признаком дефицита, а за терапевтический эффект отвечает идентичное действующее вещество.
"На настоящий момент в Российской Федерации отсутствует дефицит лекарственных препаратов по международным непатентованным наименованиям (МНН). Лекарственные препараты по одному МНН могут выпускаться в различных лекарственных формах под разными торговыми наименованиями", — приводит ответ Росздравнадзора РИА "Новости".
На фоне сообщений в СМИ о якобы дефиците "Месалазина" и "Остеогенона" в ведомстве заверили, что в аптеках эти препараты есть. Так, за три месяца 2023 года в гражданский оборот было выпущено более 58 тысяч упаковок "Остеогенона" и 383,8 тысячи упаковок "Месалазина" и поставки этих препаратов продолжаются.
В Росздравнадзоре подчеркнули, что совместно с Минздравом РФ ведётся работа для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами. При выявлении дефицита отдельных медикаментов предпринимаются эффективные меры по обеспечению ими лечебной и аптечной сети.
Ранее замглавы Минздрава Глаголев сообщал, что в РФ нет дефицита лекарств, несмотря на уход ряда торговых наименований. Такой вывод основан на результатах инвентаризации жизненно необходимых и важнейших препаратов, проведённой Минздравом совместно с Минпромторгом и руководством правительства.
ТАСС / Артём Геодакян