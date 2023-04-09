"Локомотив" и "Зенит" назвали стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

Московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" объявили свои стартовые составы на матч 22-го тура Российской премьер-лиги. Игра состоится на стадионе "РЖД-арена" и начнётся в 20:00.

"Локомотив": Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.

"Зенит": Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Мостовой, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

Петербургский клуб находится на первом месте в турнирной таблице с 51 очком в 21 матче. Москвичи расположились на 11-й строчке с 25 очками.