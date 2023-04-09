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9 апреля, 17:05

"Локомотив" и "Зенит" назвали стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

Московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" объявили свои стартовые составы на матч 22-го тура Российской премьер-лиги. Игра состоится на стадионе "РЖД-арена" и начнётся в 20:00.

"Локомотив": Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.

"Зенит": Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Мостовой, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

Петербургский клуб находится на первом месте в турнирной таблице с 51 очком в 21 матче. Москвичи расположились на 11-й строчке с 25 очками.

РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России по футболу

РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России по футболу

Лайф писал, что "Зенит" может сыграть с сербским клубом "Црвена Звезда" в июле. Прошлая встреча команд закончилась победой россиян со счётом 3:1.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Матвей Константинов
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