ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 17:18

Умер сотрудник "Салавата Юлаева" Юрий Чижов

<p>Юрий Чижов. Фото © <a href="https://hcsalavat.ru/news/ne-stalo-yuriya-chizhova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КХЛ </a></p>

Юрий Чижов. Фото © КХЛ

Скончался старший брат спортивного директора ХК "Салават Юлаев" сотрудник уфимского клуба Юрий Чижов. Спортивный функционер ушёл из жизни в возрасте 62 лет, причины смерти не называются.

"Юрий Анатольевич был отзывчивым, честным и порядочным человеком. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким", — говорится в публикации пресс-службы КХЛ.

На видео попал страшный момент наезда троллейбуса на актрису Шульман

На видео попал страшный момент наезда троллейбуса на актрису Шульман

Ранее стала известна причина смерти 30-летнего чемпиона мира по лыжной акробатике Павла Кротова.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Утраты
  • Хоккей
  • Спорт
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров