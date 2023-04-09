Умер сотрудник "Салавата Юлаева" Юрий Чижов
Юрий Чижов. Фото © КХЛ
Скончался старший брат спортивного директора ХК "Салават Юлаев" сотрудник уфимского клуба Юрий Чижов. Спортивный функционер ушёл из жизни в возрасте 62 лет, причины смерти не называются.
"Юрий Анатольевич был отзывчивым, честным и порядочным человеком. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким", — говорится в публикации пресс-службы КХЛ.
Ранее стала известна причина смерти 30-летнего чемпиона мира по лыжной акробатике Павла Кротова.