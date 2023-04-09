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9 апреля, 17:48

Мужчина сорвал флаг России со здания полиции в Нижегородской области

В Павловском районе Нижегородской области хулиган сорвал флаг России со здания отдела полиции. Мужчина ранее был судим, сейчас он находится под арестом, сообщает региональное ГУ МВД.

Инцидент случился 3 апреля в Павлове. Личность злоумышленника оперативно установили: им оказался житель города Ворсмы Павловского района 1988 года рождения, ранее неоднократно судимый. Мужчина задержан в административном порядке, по статье о "неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции" он проведёт под арестом до четырёх суток.

Собранные в рамках статьи 329 УК РФ материалы направлены в надзорные органы. За надругательство над государственным флагом РФ мужчине грозит один год лишения свободы.

Пьяный житель Херсонской области чуть не спалил себя, пытаясь сжечь флаг России

Пьяный житель Херсонской области чуть не спалил себя, пытаясь сжечь флаг России

В феврале житель Астраханской области также попытался сорвать флаг РФ со здания суда. Россиянин был пьяный и не смог объяснить полицейским причины нападения на триколор.

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ТАСС / ФСБ РФ

Ирина Фальке
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