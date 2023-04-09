Мужчина сорвал флаг России со здания полиции в Нижегородской области

В Павловском районе Нижегородской области хулиган сорвал флаг России со здания отдела полиции. Мужчина ранее был судим, сейчас он находится под арестом, сообщает региональное ГУ МВД.

Инцидент случился 3 апреля в Павлове. Личность злоумышленника оперативно установили: им оказался житель города Ворсмы Павловского района 1988 года рождения, ранее неоднократно судимый. Мужчина задержан в административном порядке, по статье о "неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции" он проведёт под арестом до четырёх суток.

Собранные в рамках статьи 329 УК РФ материалы направлены в надзорные органы. За надругательство над государственным флагом РФ мужчине грозит один год лишения свободы.