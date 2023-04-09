Москвичей предупредили о небывалом росте атмосферного давления
Атмосферное давление в Москве приблизится к рекордным показателям 10 апреля
Предстоящая неделя встретит жителей Москвы высоким атмосферным давлением. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в понедельник, 10 апреля, оно будет отставать от рекордных показателей лишь на пару миллиметров ртутного столба.
"Прогнозируется очень высокое давление для этого времени года в понедельник — примерно 757–758 миллиметров ртутного столба. Дело в том, что в переходные сезоны, как правило, высокое давление бывает крайне редко, поэтому рекорд для этого дня — это 760 миллиметров ртутного столба. То есть мы будем очень близки к рекорду", — сказал он в беседе с ТАСС.
Синоптик напомнил, что рекордные показатели атмосферного давления 10 апреля были зафиксированы более 50 лет назад — в 1967 году. Норма давления для Москвы в это время — 748 миллиметров ртутного столба.
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