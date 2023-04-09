Москвичей предупредили о небывалом росте атмосферного давления

"Прогнозируется очень высокое давление для этого времени года в понедельник — примерно 757–758 миллиметров ртутного столба. Дело в том, что в переходные сезоны, как правило, высокое давление бывает крайне редко, поэтому рекорд для этого дня — это 760 миллиметров ртутного столба. То есть мы будем очень близки к рекорду", — сказал он в беседе с ТАСС.