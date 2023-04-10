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9 апреля, 21:58

В Ярославской области пьяный водитель насмерть сбил двух мальчиков

Пьяный водитель вылетел на тротуар и насмерть сбил двух мальчиков в Рыбинске

<p>Сбитый знак на месте ДТП в Рыбинске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/umvd76/1193" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД РФ по Ярославской области</a></p>

Сбитый знак на месте ДТП в Рыбинске. Обложка © Telegram / УМВД РФ по Ярославской области

Пьяный водитель вылетел на тротуар и насмерть сбил двух мальчиков восьми и девяти лет в городе Рыбинске Ярославской области. После этого, как сообщили в региональном управлении МВД, мужчина скрылся с места ДТП.

Авария произошла примерно в 20:20 на Волжской набережной. Водителя автомобиля "Форд" задержали очевидцы, которые и сообщили о случившемся в полицию. Мужчину 1993 года рождения доставили в отдел. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге пьяный водитель фуры протаранил семь машин. В результате происшествия один из водителей получил сотрясение мозга и ушиб позвоночника, а другой мужчина — черепно-мозговую травму и ушибы лица.

Юлия Коновалова
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