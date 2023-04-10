В Ярославской области пьяный водитель насмерть сбил двух мальчиков

Пьяный водитель вылетел на тротуар и насмерть сбил двух мальчиков восьми и девяти лет в городе Рыбинске Ярославской области. После этого, как сообщили в региональном управлении МВД, мужчина скрылся с места ДТП.

Авария произошла примерно в 20:20 на Волжской набережной. Водителя автомобиля "Форд" задержали очевидцы, которые и сообщили о случившемся в полицию. Мужчину 1993 года рождения доставили в отдел. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.