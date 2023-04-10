CNN: Китаец до смерти напугал 1100 соседских кур и сел в тюрьму на полгода

В Китае мужчина до смерти напугал более тысячи соседских кур, после чего был осуждён на полгода. Об этом сообщает CNN со ссылкой на решение суда Хэнъяна.

Мужчина по фамилии Гу дважды проникал на участок соседа по фамилии Чжун после ссоры, случившейся в апреле прошлого года из-за того, что последний срубил дерево на соседской территории без разрешения. Свет от фонарика Гу напугал куриц, которые от страха забились в угол. В результате давки в первый раз погибло 460 цыплят, во второй — 640.

Гу обязали выплатить компенсацию ещё после первого раза, однако это его не остановило. В итоге Центр сертификации цен установил, что общая стоимость погибших 1100 цыплят составила 13 840 юаней (порядка 165,5 тысячи рублей). Гу признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к полугоду заключения с отсрочкой на год.