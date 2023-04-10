КНДР продолжает игнорировать звонки Южной Кореи по военной линии связи
Yonhap: Пхеньян четвёртый день не отвечает на звонки Сеула по линиям связи
Пхеньян четвёртый день подряд не отвечает на утренние звонки Сеула по межкорейским линиям связи. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Представители Северной Кореи не отреагировали на утренние звонки по военной линии и по линии межкорейского офиса связи. Официальный Пхеньян и Сеул обычно созваниваются два раза в день по обеим линиям связи.
КНДР перестала отвечать на звонки из Южной Кореи в пятницу, 7 апреля. Причина неизвестна, однако допускается версия технической неисправности средств связи. Эксперты также предполагают, что Пхеньян таким образом выражает протест против учений США и Республики Корея.
Ранее КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерной атакой в ответ на военные провокации. В заявлении указано, что если силы сдерживания войны не повлияют на США и Южную Корею, которые "беснуются, не ведая страха перед ядерным оружием", то совершенно очевидно, "каким будет применение наших ядерных сил".
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