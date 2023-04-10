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10 апреля, 04:54

France 24: Пожарные нашли два тела под завалами обрушившегося дома в Марселе

<p>Обрушившийся дом в Марселе. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/accidental_ren" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@accidental_ren</a></p>

Обрушившийся дом в Марселе. Обложка © Twitter / @accidental_ren

Спасатели обнаружили два тела под обломками обрушившегося в ночь на 9 апреля здания во французском городе Марселе. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на городскую пожарную службу.

Спасательные работы длятся уже более суток, но непрекращающийся под завалами пожар затрудняет их, например, спасатели не могут использовать собак-ищеек.

Под завалами рухнувшего дома в Марселе могут находиться до 10 человек

Под завалами рухнувшего дома в Марселе могут находиться до 10 человек

"Учитывая особые трудности вмешательства, извлечение [тел с места происшествия] займёт время. Затем судебный орган приступит к установлению личности", — цитирует агентство заявление пожарной службы.

Напомним, инцидент случился в центре Марселя около 00:40 по местному времени (01:40 мск) 9 апреля. По предварительным данным, обвал дома произошёл из-за взрыва. Его причина на данный момент не установлена, но местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о сильном запахе газа на месте происшествия.

Юлия Коновалова
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