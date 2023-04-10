France 24: Пожарные нашли два тела под завалами обрушившегося дома в Марселе

Спасатели обнаружили два тела под обломками обрушившегося в ночь на 9 апреля здания во французском городе Марселе. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на городскую пожарную службу.

Спасательные работы длятся уже более суток, но непрекращающийся под завалами пожар затрудняет их, например, спасатели не могут использовать собак-ищеек.

"Учитывая особые трудности вмешательства, извлечение [тел с места происшествия] займёт время. Затем судебный орган приступит к установлению личности", — цитирует агентство заявление пожарной службы.