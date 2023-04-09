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9 апреля, 10:52

Под завалами рухнувшего дома в Марселе могут находиться до 10 человек

МВД Франции: Под завалами жилого дома в Марселе могут находиться до 10 человек

<p>Место обрушения жилого дома в Марселе. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/accidental_ren" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@accidental_ren</a></p>

Место обрушения жилого дома в Марселе. Обложка © Twitter / @accidental_ren

Под завалами обрушившегося дома в центре Марселя могут находиться от четырёх до десяти человек. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, который сейчас находится на месте ЧП.

"Мы предполагаем, что под обломками находятся от четырёх до десяти человек", — заявил он в эфире телеканала BFM TV.

В результате обрушения здание загорелось, это мешало спасателям приступить к поиску пострадавших. Министр подчеркнул, что на данный момент погибших нет. Ранее мэр города сообщал о пяти пострадавших.

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Напомним, инцидент случился в центре Марселя около 00:40 по местному времени (01:40 мск). По предварительным данным, обрушение дома произошло из-за взрыва. Его причина пока не установлена, однако местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о сильном запахе газа на месте происшествия.

Ирина Фальке
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