Под завалами рухнувшего дома в Марселе могут находиться до 10 человек

Под завалами обрушившегося дома в центре Марселя могут находиться от четырёх до десяти человек. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, который сейчас находится на месте ЧП.

"Мы предполагаем, что под обломками находятся от четырёх до десяти человек", — заявил он в эфире телеканала BFM TV.

В результате обрушения здание загорелось, это мешало спасателям приступить к поиску пострадавших. Министр подчеркнул, что на данный момент погибших нет. Ранее мэр города сообщал о пяти пострадавших.