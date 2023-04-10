Американский эсминец незаконно вошёл в территориальные воды Китая

Появление американского боевого корабля произошло на фоне обострения напряжённости вокруг Тайваня. Ранее Восточная зона боевого командования НОАК сообщила, что КНР с 8 по 10 апреля проводит учения "Объединённый острый меч" в Тайваньском проливе, а также в акваториях к югу, востоку и северу от острова. Накануне Минобороны Тайваня заявило о "вторжении" 31 китайского истребителя и о приближении к острову 58 самолётов КНР.