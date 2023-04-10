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10 апреля, 06:30

Американский эсминец незаконно вошёл в территориальные воды Китая

В КНР заявили о незаконном появлении эсминца США Milius в Южно-Китайском море

<p>Американский ракетный эсминец Milius. Обложка © ТАСС / AP</p>

Американский ракетный эсминец Milius. Обложка © ТАСС / AP

Ракетный эсминец США Milius (класс Arleigh Burke) незаконно вошёл в территориальные воды Китая возле рифа Мэйцзи в Южно-Китайском море. Об этом заявил представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР (НОАК) Тянь Цзюньли.

"10 апреля ракетный эсминец Milius незаконно вторгся в воды, прилегающие к рифу Мэйцзи у китайских островов Наньша, не получив одобрения Правительства КНР", — цитирует военного Центральное телевидение страны.

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Тянь Цзюньли добавил, что ВМС и ВВС Китая наблюдают за эсминцем.

Появление американского боевого корабля произошло на фоне обострения напряжённости вокруг Тайваня. Ранее Восточная зона боевого командования НОАК сообщила, что КНР с 8 по 10 апреля проводит учения "Объединённый острый меч" в Тайваньском проливе, а также в акваториях к югу, востоку и северу от острова. Накануне Минобороны Тайваня заявило о "вторжении" 31 китайского истребителя и о приближении к острову 58 самолётов КНР.

Никита Никонов
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