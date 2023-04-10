Экс-министр финансов РФ предсказал год окончания мирового кризиса
Задорнов: Мировой экономический кризис продлится до конца 2024 года
Мировой экономический кризис продлится до конца 2024 года. Об этом заявил экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. По его словам, влияние этого кризиса будет значительно сильнее, чем в 2008 году, в частности из-за пересечения дисбалансов на рынках с геополитикой.
"Если [говорить] о балансировании стоимости активов в основных секторах экономики, "сдувании" венчурных и криптоактивов и подавлении инфляции, то ясно, что 2023 годом не ограничимся. Скорее всего, это 2023–2024 годы", — цитирует Задорнова РИА "Новости".
А ранее бывший министр финансов России Михаил Задорнов предсказал новый глобальный экономический кризис. Экономист считает, что продолжительный период бесплатных денег и накачивание ими экономик, пандемия, торговые войны и геополитическое обострение неминуемо повлекут за собой кризис в мировой экономике.
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