Экс-министр финансов РФ предсказал год окончания мирового кризиса

Мировой экономический кризис продлится до конца 2024 года. Об этом заявил экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. По его словам, влияние этого кризиса будет значительно сильнее, чем в 2008 году, в частности из-за пересечения дисбалансов на рынках с геополитикой.

"Если [говорить] о балансировании стоимости активов в основных секторах экономики, "сдувании" венчурных и криптоактивов и подавлении инфляции, то ясно, что 2023 годом не ограничимся. Скорее всего, это 2023–2024 годы", — цитирует Задорнова РИА "Новости".