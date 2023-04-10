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10 апреля, 08:53

Детокс-коуч перечислила продукты, которые "любят" наши почки

Эксперт по питанию Вохмянина: Для здоровья почек налегайте на арбузы и апельсины

<p>Список самых полезных продуктов для почек возглавляет сочный арбуз. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/HQBVfkazRwA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Список самых полезных продуктов для почек возглавляет сочный арбуз. Фото © Unsplash

Почки — один из главных органов выделительной системы. Их функция помогает вывести из организма водорастворимые токсины. Соответственно, работу этого органа улучшают продукты, которые содержат жидкость. Что можно добавить в меню, чтобы почки сказали спасибо, читателям Лайфа рассказала детокс-коуч, эксперт по питанию Екатерина Вохмянина.

В первую очередь, по словам специалиста, стоит налегать на овощи и фрукты.

Эксперт по питанию Екатерина Вохмянина считает самыми полезными продуктами для почек арбузы, апельсины и виноград. Фото предоставлено Лайфу героиней публикации

Эксперт по питанию Екатерина Вохмянина считает самыми полезными продуктами для почек арбузы, апельсины и виноград. Фото предоставлено Лайфу героиней публикации

"Например, арбуз и апельсин — очень сочные плоды, в составе которых 95–98% жидкости, то есть органической воды, которая будет позволять нашим почкам за счёт большого количества жидкости работать активнее. А чем активнее работают почки, тем больше усиливается их выделительная система — и они очищают организм активнее", — объясняет собеседница Лайфа.

А вот замедляют работу почек по выведению токсинов из организма солесодержащие продукты, которые можно встретить почти везде. Если организм по большей части занимается выведением соли, то у него остаётся очень мало ресурса на то, чтобы выводить токсины, рассуждает Вохмянина. У большинства людей, по её словам, почки работают не в полную силу, оставляя токсины в организме и распределяя их, например, по суставам и сосудам.

"Старайтесь употреблять как можно меньше соли и включить в рацион арбузы, дыни, апельсины, мандарины, грейпфрут, виноград, а также свежевыжатые соки", — советует детокс-коуч.

Названы продукты, которые провоцируют "неутолимый" голод

Названы продукты, которые провоцируют "неутолимый" голод

Ранее Лайф рассказывал, что частое употребление тепличных огурцов может вызвать кислородное голодание. По словам гастроэнтеролога Екатерины Есаковой, в них может содержаться немало нитратов, которые при попадании в кровь превращаются в опасные нитриты, а те провоцируют превращение гемоглобина в метгемоглобин, неспособный переносить кислород.

Ольга Годуненко
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