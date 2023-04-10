Психотерапевт раскрыла, как не чувствовать себя одиноким на Пасху

Человек, который на праздник Пасхи оказался вдали от близких, может социализироваться, придя в храм. Об этом рассказала врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) и кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с РИАМО.

"Если так складываются обстоятельства, что человек одинок и находится далеко от родных и близких, на какой-то дистанционной работе, то приход в храм на светлый праздник Пасхи позволит ему вновь окунуться в тепло, внимание и улыбки окружающих", — отметила эксперт.

Крашкина напомнила, что Пасхе всегда предшествует Великий пост, когда человек осознанно ограничивает себя в питании, мыслях и времяпрепровождении. Благодаря этому можно повысить самооценку, подчёркивает психотерапевт.

"Конечно, важный аспект — это внутренняя работа, когда человек обдумывает свои планы, ставит себе какие-то цели и работает над собой, чтобы избавляться от каких-то пустых мыслей, зависти, жадности. Словом, эта та внутренняя работа, за которую человек может себя уважать", — добавила врач.

По её словам, уровень душевного равновесия, покоя, лёгкости и комфорта напрямую зависит от самооценки.