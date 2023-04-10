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10 апреля, 09:03

Кремль озвучил темы переговоров Путина с президентом Киргизии

Путин обсудил с Жапаровым сотрудничество в экономической и финансовой областях

<p>Президент России Владимир Путин с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Фото © Kremlin</p>

Президент России Владимир Путин с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной областях. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

"Обсуждён ряд практических аспектов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной областях", — сообщили в Кремле.

Также главы государств в контексте председательства России в ЕврАзЭС и Киргизии в СНГ коснулись вопросов взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Путин и Жапаров заверили друг друга в настрое на дальнейшее укрепление российско-киргизских союзнических отношений и договорились продолжить личные контакты.

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А 5 апреля Путин провёл переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры общались до поздней ночи в Кремле тет-а-тет. 6 апреля в Москве состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием двух лидеров.

Андрей Бражников
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