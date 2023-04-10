Кремль озвучил темы переговоров Путина с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной областях. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

"Обсуждён ряд практических аспектов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной областях", — сообщили в Кремле.

Также главы государств в контексте председательства России в ЕврАзЭС и Киргизии в СНГ коснулись вопросов взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Путин и Жапаров заверили друг друга в настрое на дальнейшее укрепление российско-киргизских союзнических отношений и договорились продолжить личные контакты.