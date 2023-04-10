ВЦИОМ: Россияне довольны суверенной внешней политикой РФ без оглядки на Запад

За 15 лет в обществе заметно укрепился образ России как независимого государства, способного отстаивать свои национальные интересы на международной арене без привязки к позиции других стран. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.

"Говоря о внешней политике России, большинство наших сограждан отметили, что Россия сегодня отстаивает свои национальные интересы вне зависимости от того, нравится или не нравится это правительствам других стран (59%)", — отмечается в исследовании.

В ходе опроса участникам было предложено порассуждать о том, что наша страна могла бы выиграть и в чём проиграть, если бы отказалась от самостоятельной внешней политики и действовала в русле, проложенном США и другими странами Запада. Большинство (40%) затруднилось с ответом, 38% убеждены, что Россия ничего бы не выиграла, а 25% назвали в качестве последствия потерю собственного суверенитета, независимости и свободы.