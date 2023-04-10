ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 09:26

ВЦИОМ: Россияне довольны суверенной внешней политикой РФ без оглядки на Запад

За 15 лет в обществе заметно укрепился образ России как независимого государства, способного отстаивать свои национальные интересы на международной арене без привязки к позиции других стран. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.

"Говоря о внешней политике России, большинство наших сограждан отметили, что Россия сегодня отстаивает свои национальные интересы вне зависимости от того, нравится или не нравится это правительствам других стран (59%)", — отмечается в исследовании.

В ходе опроса участникам было предложено порассуждать о том, что наша страна могла бы выиграть и в чём проиграть, если бы отказалась от самостоятельной внешней политики и действовала в русле, проложенном США и другими странами Запада. Большинство (40%) затруднилось с ответом, 38% убеждены, что Россия ничего бы не выиграла, а 25% назвали в качестве последствия потерю собственного суверенитета, независимости и свободы.

Опрос показал, как россияне относятся к работе правительства

Опрос показал, как россияне относятся к работе правительства

Ранее сообщалось, что большая часть россиян (81%) хорошо оценивает работу президента РФ Владимира Путина на его посту. А не доверяют российскому лидеру только 11%.

Обложка ©

LIFE / Андрей Тишин

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • вциом
  • Политика России
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров