Россиянки начали массово выбрасывать шубы

С наступлением весны в России наблюдается сезонный рост объёма отходов текстиля, мебели и домашней утвари, однако особенно выделяется Челябинская область, жители которой стали массово выбрасывать изделия из меха. Об этом телеканалу "360" рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

"Особый всплеск был замечен в Челябинской области, где массово на сортировки стали попадать шубы из натурального меха, кожаные дублёнки и чемоданы. В марте сотрудники сортировочных комплексов "Полигона ТБО" извлекли более 100 предметов верхней одежды из материалов животного происхождения", — рассказал он.







Он посчитал такую статистику удивительной, ведь большую часть подобных отходов можно сдать в комиссионный магазин, благотворительные организации или пустить на апсайклинг (использование материалов одежды в новых изделиях). Буцаев отметил, что шубам не место на свалках, ведь, "согласно принципам экономики замкнутого цикла, максимальное число вещей, превратившихся в отходы, должно обретать вторую жизнь".

В РЭО уже пообещали разработать дорожную карту по мерам государственной поддержки, направленную на создание в РФ инфраструктуры сбора и предприятий глубокой утилизации текстиля. В первую очередь она коснётся уже действующих игроков рынка, однако новые проекты также будут финансироваться. По словам исполнительного директора Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла "Ресурс" Валерии Гулимовой, вышеназванные данные воспринимаются не только как проблема, но и задача.

"Мы считаем важным ставить вопрос о поддержке сборщиков одежды в регионах как социального бизнеса и социально ориентированных НКО. Это позволит развивать систему сбора — а значит, и обеспечить людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, необходимыми им вещами, и одновременно сократить объём, поступающий на захоронение. На стыке развития малого предпринимательства социальной защиты и экологии", — добавила она.