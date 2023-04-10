Минск и Москва могут рассмотреть "расширение рамок" совместной группировки войск Союзного государства. Об этом заявил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

"Мы, конечно, сегодня рассмотрим все вопросы и дальнейшего пребывания, и подготовки, и, наверное, расширения рамок совместной группировки, которые вы обсуждали вместе с Владимиром Владимировичем", — отметил глава военного ведомства, обращаясь к Лукашенко.

При этом Шойгу поблагодарил власти Белоруссии за условия подготовки российских военных на территории республики.

"Отдельные слова благодарности хотел бы выразить вашему Министерству обороны, вам лично. Предоставлены пять полигонов на территории Белоруссии. Они оборудованы, оснащены", — сказал Шойгу.