Песков: Париж вряд ли может претендовать на роль посредника между РФ и Украиной
Франция вряд ли может претендовать на роль посредника между Россией и Украиной, так как сама вовлечена в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Париж вряд ли сейчас может претендовать на роль какого-то посредника, потому что Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта. Париж, кроме того, и косвенно, и прямо вовлечён в этот конфликт на стороне Украины", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, тема конфликта на Украине стала одной из основных во время встречи президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Макрон заявил, что необходимо как можно скорее возобновить контакты с РФ, но при этом счёл, что сейчас обстановка "военная" и не время для переговоров. А Си Цзиньпин предложил президенту Франции разработать свой план мирного урегулирования ситуации.
Getty Images / Sefa Karacan