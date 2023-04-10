Песков: Париж вряд ли может претендовать на роль посредника между РФ и Украиной

Франция вряд ли может претендовать на роль посредника между Россией и Украиной, так как сама вовлечена в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Париж вряд ли сейчас может претендовать на роль какого-то посредника, потому что Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта. Париж, кроме того, и косвенно, и прямо вовлечён в этот конфликт на стороне Украины", — подчеркнул представитель Кремля.