Песков заявил о праве Китая отвечать учениями на провокации вокруг Тайваня

Китай имеет право отвечать военными учениями на провокации вокруг Тайваня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что подобные действия по отношению к Пекину нередки.

"Мы с вами за очень короткий период времени становились свидетелями многократных действий, которые носили провокационный характер по отношению к КНР. И, разумеется, Китай имеет суверенное право реагировать на эти провокационные действия, в том числе и проводить военные манёвры в строгом соответствии с международным законодательством", — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что "все должны уважать право Китая, равно как и других стран, на подобные действия".