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10 апреля, 10:24

Песков заявил о праве Китая отвечать учениями на провокации вокруг Тайваня

Китай имеет право отвечать военными учениями на провокации вокруг Тайваня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что подобные действия по отношению к Пекину нередки.

"Мы с вами за очень короткий период времени становились свидетелями многократных действий, которые носили провокационный характер по отношению к КНР. И, разумеется, Китай имеет суверенное право реагировать на эти провокационные действия, в том числе и проводить военные манёвры в строгом соответствии с международным законодательством", сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что "все должны уважать право Китая, равно как и других стран, на подобные действия".

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Напомним, несколько дней назад Народно-освободительная армия Китая начала военные учения в районе Тайваня. По словам официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И, они являются "предостережением" в ответ на провокации сепаратистов мятежного региона.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Матвей Константинов
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