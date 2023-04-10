Песков не ответил на вопрос о "почти сбитом" британском самолёте у Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слитую в Сеть секретную информацию Пентагона о ситуации с британским самолётом-разведчиком RC-135 Rivet Joint, по которому якобы выпустил ракету российский Су-27 осенью 2022 года над Чёрным морем.

"Я не обладаю такой информацией. Эта тематика ближе к Министерству обороны. Поэтому рекомендую обращаться туда", — ответил представитель Кремля.