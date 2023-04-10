Песков не ответил на вопрос о "почти сбитом" британском самолёте у Крыма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слитую в Сеть секретную информацию Пентагона о ситуации с британским самолётом-разведчиком RC-135 Rivet Joint, по которому якобы выпустил ракету российский Су-27 осенью 2022 года над Чёрным морем.
"Я не обладаю такой информацией. Эта тематика ближе к Министерству обороны. Поэтому рекомендую обращаться туда", — ответил представитель Кремля.
Напомним, 29 сентября британский разведывательный самолёт RC-135 Rivet Joint патрулировал акваторию Чёрного моря и был перехвачен двумя российскими Су-27. По утверждению Минобороны Великобритании, истребитель ВКС России якобы выпустил ракету. Недавняя утечка секретных документов Пентагона показала, что Су-27 "почти сбил" самолёт-шпион.
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