В музей Кремля вызвали кинологов с собаками из-за подозрительной коробки с проводами
Mash: В музее Московского Кремля объявили эвакуацию из-за подозрительной коробки
В музее Московского Кремля прозвучала тревога из-за подозрительной коробки с проводами. Об этом сообщает Mash.
Сотрудники учреждения обнаружили потенциально опасный предмет и не стали разбираться, что это. Согласно правилам безопасности, они объявили эвакуацию и вызвали оперативные службы. На место инцидента приехали кинологи с собаками и определили тип подозрительного устройства. Им оказался простой пауэрбанк, подсоединённый к смартфону. Гаджеты отправили на склад забытых вещей.
Ранее Лайф писал, что рюкзак екатеринбургского студента чуть не стал "реактивным ранцем" из-за неисправного пауэрбанка. Также было опубликовано видео инцидента.
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