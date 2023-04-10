В музей Кремля вызвали кинологов с собаками из-за подозрительной коробки с проводами

В музее Московского Кремля прозвучала тревога из-за подозрительной коробки с проводами. Об этом сообщает Mash .

Сотрудники учреждения обнаружили потенциально опасный предмет и не стали разбираться, что это. Согласно правилам безопасности, они объявили эвакуацию и вызвали оперативные службы. На место инцидента приехали кинологи с собаками и определили тип подозрительного устройства. Им оказался простой пауэрбанк, подсоединённый к смартфону. Гаджеты отправили на склад забытых вещей.