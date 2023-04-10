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10 апреля, 10:45

В музей Кремля вызвали кинологов с собаками из-за подозрительной коробки с проводами

Mash: В музее Московского Кремля объявили эвакуацию из-за подозрительной коробки

В музее Московского Кремля прозвучала тревога из-за подозрительной коробки с проводами. Об этом сообщает Mash.

Сотрудники учреждения обнаружили потенциально опасный предмет и не стали разбираться, что это. Согласно правилам безопасности, они объявили эвакуацию и вызвали оперативные службы. На место инцидента приехали кинологи с собаками и определили тип подозрительного устройства. Им оказался простой пауэрбанк, подсоединённый к смартфону. Гаджеты отправили на склад забытых вещей.

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Ранее Лайф писал, что рюкзак екатеринбургского студента чуть не стал "реактивным ранцем" из-за неисправного пауэрбанка. Также было опубликовано видео инцидента.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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