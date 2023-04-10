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10 апреля, 11:20

Пасечник проведёт первую прямую линию с жителями ЛНР 12 апреля

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в эту среду впервые проведёт прямую линию, где ответит на вопросы жителей региона. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Прямая линия состоится 12 апреля в 19:00 и будет транслироваться на телеканале "Луганск 24", уточнил Пасечник. Ему важно услышать и луганчан, "как они оценивают ситуацию, что видят". Задать вопросы жители республики смогут через специальный чат-бот.

"Открытый диалог — это лучший способ понять, с какими трудностями вы сталкиваетесь, на что в первую очередь нам обратить внимание", — поделился врио главы ЛНР.

Пасечник доложил Путину о контролируемой обстановке в ЛНР

Пасечник доложил Путину о контролируемой обстановке в ЛНР

Что касается ежегодной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, в Кремле отметили, что она должна состояться в этом году, но сроки пока не определены.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Ирина Фальке
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