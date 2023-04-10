Россияне стали реже слушать новости, чтобы избежать негативных эмоций

Более 40% россиян редко следят за новостями, чтобы оградить себя от негативных эмоций. Об этом говорится в первом выпуске серии научных докладов факультета социальных наук НИУ "ВШЭ" "Как россияне справляются с новым кризисом: социально-экономические практики населения", с текстом ознакомился ТАСС.

"Полное согласие с тезисом "Вы стараетесь реже слушать новости, чтобы избегать негативных эмоций" выражают 30,3% опрошенных, частичное согласие — ещё 10,9%. Таким образом, сознательные попытки ограничить потребление информационного контента предпринимает более 40% респондентов", — указано в докладе.

36,5% женщин сознательно избегают новостей, тогда как среди мужчин таких только 23,2%. Однако многие опрошенные всё же стараются узнавать о событиях в стране и мире, несмотря на острую геополитическую ситуацию. Например, 47,3% россиян предпочитают экономические и политические новости, лишь 13,6% сознались, что сократили изучаемый контент. Граждане старше 64 лет (55,4%) и люди с высшим или неполным высшим образованием (53,3%) стали внимательнее изучать новости и стараться находить время для их прочтения.

Опрос проводила исследовательская группа "Циркон" в октябре 2022 года по заказу НИУ "ВШЭ". В эксперименте было обработано две тысячи анкет.