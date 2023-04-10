Стало известно о чудом выжившей жертве курсанта-убийцы из Железногорска
Убийца 16-летней жительницы Железногорска до расправы напал на другую девушку
Подозреваемый в убийстве 16-летней жительницы Железногорска Евгений Анисифоров. Обложка © NGS24.ru
Подозреваемый в убийстве 16-летней жительницы красноярского Железногорска Марии курсант академии МЧС Евгений Анисифоров незадолго до расправы совершил покушение на другую девушку. Как пишет NGS24.ru, она опознала преступника.
По данным правоохранителей, попытка убийства произошла за месяц до гибели Марии. Подозреваемый оделся во всё чёрное, надел чёрную маску и подошёл с камнем в руках к сидящей на пляже девушке. Однако последовавший удар не оглушил её, из-за чего Евгений испугался и убежал.
Опознать преступника удалось уже после его задержания по резонансному делу. Он признал вину и заявил, что во время покушения был пьян и не помнит его причин.
Напомним, в конце лета 2022 года в Железногорске Красноярского края пропала 16-летняя Мария. В результате поисков её тело обнаружили возле озера в местном парке. Убийцу задержали недавно, им оказался 20-летний курсант городской академии МЧС Евгений Анисифоров. По данным следствия, во время преступления он был пьян и захотел изнасиловать погибшую. Ему грозит пожизненное заключение.