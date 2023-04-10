Опухоль с голову младенца перекрыла кислород и едва не убила девушку из Приморья

В Приморском крае хирурги удалили 28-летней пациентке гигантскую опухоль, которая образовалась в районе нижней челюсти и выросла до размеров головы младенца. Как уточняет kp.ru, новообразование появилось у девушки два года назад.

По словам врачей, из-за нароста у пациентки сместилась трахея — опухоль перекрыла язык и сдавила сосуды, из-за чего она едва могла дышать и практически перестала есть. По словам её мамы, девушка не раз обращалась в центральные клиники страны и ждала квоту на операцию в Москве, но врачи посоветовали пойти в медцентр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Снимок до операции. Фото © kp.ru, медицинский центр ДВФУ

Редким случаем занялась команда из шести хирургов различных специальностей, пациентке одномоментно провели две срочные операции. Первым делом врачи установили ей трахеостомическую трубку и восстановили дыхание, потом поставили зонд для питания. Спустя месяц девушка добрала необходимые пять килограммов для хирургического вмешательства.

Операция продлилась больше семи часов: одно неосторожное действие могло привести к огромной кровопотере. К счастью, хирурги ДВФУ с задачей справились, а опухоль оказалась доброкачественной. Пациентку выписали уже через неделю, угрозы её жизни больше нет, уточнили медики.