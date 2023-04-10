ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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10 апреля, 12:07

Россиянин угодил под уголовную статью при попытке отмыть миллион для Анджелины Джоли

Житель Казани хотел обналичить миллион для "Анджелины Джоли", но попал в полицию

<p>Анджелина Джоли. Обложка © Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic</p>

Анджелина Джоли. Обложка © Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Житель Казани попался на крючок фальшивой Анджелины Джоли, думая, что обналичивает миллионы ради настоящей звезды. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 19-летнему парню по имени Салават в мессенджере написали с аккаунта с именем актрисы. Молодой человек поверил, что это та самая Анджелина Джоли. Салават не смог устоять перед просьбой звезды и согласился отмывать её серые доходы. Благо "Джоли" пообещала комиссию 5–10% от суммы. Парню нужно было снимать наличные в банкоматах и передавать курьеру "актрисы" с псевдонимом Анис.

Россиянин создал финансовую пирамиду и годами выкачивал у жертв миллионы одним фото с Сердючкой

Россиянин создал финансовую пирамиду и годами выкачивал у жертв миллионы одним фото с Сердючкой

В итоге Салават оформил на своё имя две банковские карточки и передал их реквизиты посреднику. Через некоторое время ему на счёт поступило 950 тысяч рублей. Молодой человек сообщил Анису о зачислении средств и пошёл обналичивать их в банк. Но ничего не получилось — операция показалась сотрудникам службы безопасности подозрительной и счёт заблокировали. Салават не сдавался — около пяти раз он пытался обналичить миллионы в Казани, а потом и в Чебоксарах. Но все счета блокировали. Во время очередного похода в банк парня задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", "Анджелину Джоли" ищут.

Ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье пенсионеры отдали 12 миллионов рублей экстрасенсу из телевизора. В попытке очистить свою карму супруги очистили свои карманы.

Никита Никонов
  • Новости
  • Анджелина Джоли
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Татарстан, Республика

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