Россиянин угодил под уголовную статью при попытке отмыть миллион для Анджелины Джоли

По данным телеграм-канала, 19-летнему парню по имени Салават в мессенджере написали с аккаунта с именем актрисы. Молодой человек поверил, что это та самая Анджелина Джоли. Салават не смог устоять перед просьбой звезды и согласился отмывать её серые доходы. Благо "Джоли" пообещала комиссию 5–10% от суммы. Парню нужно было снимать наличные в банкоматах и передавать курьеру "актрисы" с псевдонимом Анис.

В итоге Салават оформил на своё имя две банковские карточки и передал их реквизиты посреднику. Через некоторое время ему на счёт поступило 950 тысяч рублей. Молодой человек сообщил Анису о зачислении средств и пошёл обналичивать их в банк. Но ничего не получилось — операция показалась сотрудникам службы безопасности подозрительной и счёт заблокировали. Салават не сдавался — около пяти раз он пытался обналичить миллионы в Казани, а потом и в Чебоксарах. Но все счета блокировали. Во время очередного похода в банк парня задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", "Анджелину Джоли" ищут.