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10 апреля, 12:34

В Госдуме призвали защитить купивших квартиры на маткапитал россиян

Депутат Лантратова предложила помечать в ЕГРН купленные на маткапитал квартиры

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала защитить россиян, покупающих квартиру на средства маткапитала. Для этих целей она призывает все сведения о расходовании льготы вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), пишет RT со ссылкой на обращение.

Если семья приобретает квартиру с помощью маткапитала, то право собственности обычно оформляется на одного из родителей, напомнила Лантратова. А в течение полугода жильё должно быть оформлено в общую долевую собственность, в том числе с выделением долей несовершеннолетним детям. И если это условие не выполнено, суд сочтёт недействительными последующие сделки купли-продажи с этим жильём, а это уже нарушение прав добросовестных покупателей, уверена депутат.

"На этапе покупки жилья нельзя проверить, использовался ли его владельцами материнский капитал, рассчитывать можно лишь на их честность в этом вопросе. Получается, что добросовестный покупатель сейчас никак не защищён, мы должны ему эту защиту обеспечить", — сказала Лантратова.

Так, депутат предложила вносить сведения о распоряжении средствами маткапитала в ЕГРН. Для этого нужно внести изменения в федеральный закон № 218-Ф3 "О государственной регистрации недвижимости", пояснила она.

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины

А ранее депутат Госдумы Журавлёв предложил лишать маткапитала россиянок, которые едут рожать за границу, где детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям — вид на жительство.

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LIFE / Павел Баранов

Ирина Фальке
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