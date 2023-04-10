В Госдуме призвали защитить купивших квартиры на маткапитал россиян

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала защитить россиян, покупающих квартиру на средства маткапитала. Для этих целей она призывает все сведения о расходовании льготы вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), пишет RT со ссылкой на обращение.

Если семья приобретает квартиру с помощью маткапитала, то право собственности обычно оформляется на одного из родителей, напомнила Лантратова. А в течение полугода жильё должно быть оформлено в общую долевую собственность, в том числе с выделением долей несовершеннолетним детям. И если это условие не выполнено, суд сочтёт недействительными последующие сделки купли-продажи с этим жильём, а это уже нарушение прав добросовестных покупателей, уверена депутат.

"На этапе покупки жилья нельзя проверить, использовался ли его владельцами материнский капитал, рассчитывать можно лишь на их честность в этом вопросе. Получается, что добросовестный покупатель сейчас никак не защищён, мы должны ему эту защиту обеспечить", — сказала Лантратова.

Так, депутат предложила вносить сведения о распоряжении средствами маткапитала в ЕГРН. Для этого нужно внести изменения в федеральный закон № 218-Ф3 "О государственной регистрации недвижимости", пояснила она.