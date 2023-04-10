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10 апреля, 12:51

"Единая Россия" организовала экскурсию в ЦУП в Королёве для детей мобилизованных

<p>Дети мобилизованных россиян на экскурсии в Центре управления полётами. Обложка © <a href="https://t.me/er_molnia/6974" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Единая Россия. Официально</p>

Дети мобилизованных россиян на экскурсии в Центре управления полётами. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

Политическая партия "Единая Россия" организовала экскурсию в Центр управления полётами в Королёве для детей мобилизованных россиян. Им рассказали о его истории, работе космонавтов на орбите, а также показали модели ракет и космических аппаратов.

В пресс-службе партии рассказали, что визит состоялся в рамках проекта "Менделеев.тур". По словам его координатора, первого зампреда Комитета Госдумы по науке Александра Мажуги, помимо Королёва, участники посещают и другие наукограды вроде Дубны и Обнинска.

  • Дети мобилизованных россиян на экскурсии в Центре управления полётами. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально
    Дети мобилизованных россиян на экскурсии в Центре управления полётами. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально
  • Дети мобилизованных россиян на экскурсии в Центре управления полётами. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально
    Дети мобилизованных россиян на экскурсии в Центре управления полётами. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Дети мобилизованных россиян на экскурсии в Центре управления полётами. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

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"Сегодня с нами ребята, чьи родители защищают нашу Родину, участвуют в специальной военной операции. Мы также пригласили ребят, которые достигли лучших результатов в учёбе. Уверен, экскурсия им понравилась и многие выберут профессии учёных, исследователей, космонавтов", — рассказал он.

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Лайф писал, что московский центр поддержки бойцов СВО и их семей уже обработал более 3,5 тысячи заявок. По словам мэра столицы Сергея Собянина, большое внимание сотрудники уделяют психологической помощи обращающимся.

Матвей Константинов
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