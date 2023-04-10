"Единая Россия" организовала экскурсию в ЦУП в Королёве для детей мобилизованных

Политическая партия "Единая Россия" организовала экскурсию в Центр управления полётами в Королёве для детей мобилизованных россиян. Им рассказали о его истории, работе космонавтов на орбите, а также показали модели ракет и космических аппаратов.

В пресс-службе партии рассказали, что визит состоялся в рамках проекта "Менделеев.тур". По словам его координатора, первого зампреда Комитета Госдумы по науке Александра Мажуги, помимо Королёва, участники посещают и другие наукограды вроде Дубны и Обнинска.





"Сегодня с нами ребята, чьи родители защищают нашу Родину, участвуют в специальной военной операции. Мы также пригласили ребят, которые достигли лучших результатов в учёбе. Уверен, экскурсия им понравилась и многие выберут профессии учёных, исследователей, космонавтов", — рассказал он.