В Госдуме опечалены угрозами МВД Германии оставить без виз российских спортсменов

13-кратная паралимпийская чемпионка, депутат Госдумы Рима Баталова считает, что МВД Германии спекулирует на теме допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, заявляя об отказе в выдаче виз.

"Печально, что они таким образом влияют и спекулируют. Закрывают путь к победе спортсменам. Не думаю, что другим спортсменам это будет приятно слышать", — сказала она в беседе с RT.

Сами иностранцы говорят, что без России соревнования неинтересные, напомнила Баталова. А когда о запрете на въезд начинают говорить "такие высокопоставленные лица" Германии, "их можно только пожалеть", заключила спортсменка.