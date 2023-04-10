В Госдуме опечалены угрозами МВД Германии оставить без виз российских спортсменов
Депутат Баталова назвала лицемерной позицию ФРГ по выдаче виз спортсменам из РФ
13-кратная паралимпийская чемпионка, депутат Госдумы Рима Баталова считает, что МВД Германии спекулирует на теме допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, заявляя об отказе в выдаче виз.
"Печально, что они таким образом влияют и спекулируют. Закрывают путь к победе спортсменам. Не думаю, что другим спортсменам это будет приятно слышать", — сказала она в беседе с RT.
Сами иностранцы говорят, что без России соревнования неинтересные, напомнила Баталова. А когда о запрете на въезд начинают говорить "такие высокопоставленные лица" Германии, "их можно только пожалеть", заключила спортсменка.
Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер пригрозила отказывать российским спортсменам в визах, если Международный олимпийский комитет допустит их до соревнований.
ТАСС / Анна Исакова