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6 апреля, 15:49

Левитин назвал условие МОК для российских спортсменов дискриминацией и нарушением прав

Левитин: РФ не согласится на требования МОК для российских спортсменов

РФ не согласится на условие, если у российских спортсменов будут требовать расписки об отношении к СВО для допуска на международные соревнования. Об этом заявил помощник президента РФ Игорь Левитин, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Мы точно не пойдём на условия, если с наших спортсменов потребуют расписки насчёт СВО. Считаем, что это дискриминация и нарушение прав человека. Мы ведём консультации, но тем не менее есть параметры, на которые мы никогда не пойдём", — сказал он.

Губерниев заявил, что российские спортсмены на условиях МОК "никуда не поедут"

Губерниев заявил, что российские спортсмены на условиях МОК "никуда не поедут"

Напомним, ранее МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований только в нейтральном статусе, но при условии, что они не поддерживают СВО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие требования "экспериментом над человечностью". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работать с МОК по вопросу о защите прав российских спортсменов.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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