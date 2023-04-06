Левитин назвал условие МОК для российских спортсменов дискриминацией и нарушением прав

РФ не согласится на условие, если у российских спортсменов будут требовать расписки об отношении к СВО для допуска на международные соревнования. Об этом заявил помощник президента РФ Игорь Левитин, сообщает "Спорт-Экспресс" .

"Мы точно не пойдём на условия, если с наших спортсменов потребуют расписки насчёт СВО. Считаем, что это дискриминация и нарушение прав человека. Мы ведём консультации, но тем не менее есть параметры, на которые мы никогда не пойдём", — сказал он.