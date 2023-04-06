Левитин назвал условие МОК для российских спортсменов дискриминацией и нарушением прав
Левитин: РФ не согласится на требования МОК для российских спортсменов
РФ не согласится на условие, если у российских спортсменов будут требовать расписки об отношении к СВО для допуска на международные соревнования. Об этом заявил помощник президента РФ Игорь Левитин, сообщает "Спорт-Экспресс".
"Мы точно не пойдём на условия, если с наших спортсменов потребуют расписки насчёт СВО. Считаем, что это дискриминация и нарушение прав человека. Мы ведём консультации, но тем не менее есть параметры, на которые мы никогда не пойдём", — сказал он.
Напомним, ранее МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований только в нейтральном статусе, но при условии, что они не поддерживают СВО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие требования "экспериментом над человечностью". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работать с МОК по вопросу о защите прав российских спортсменов.