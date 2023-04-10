В Госдуме подняли на смех 27-летнюю депутатшу за идею "подкупать" отличников

Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн раскритиковал депутата от партии "Новые люди" Анну Скрозникову, которая предложила платить школьникам за успеваемость из государственного бюджета.

Парламентарий обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением перечислять деньги на "Пушкинскую карту" учащимся за отличные оценки. Скрозникова считает, что это повысит успеваемость.

"Сразу видно, что девушка не так давно окончила школу и, получив депутатский мандат, решила теперь воплотить свои детские мечты", — колко написал Хинштейн в своём телеграм-канале, намекнув на возраст коллеги — ей 27 лет.

Депутат добавил, что следующей инициативой Скрозниковой может стать законопроект о бесплатной раздаче школьникам мороженого.