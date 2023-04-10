Сбежавший в Германию после начала СВО пермский депутат написал заявление об увольнении

Депутат Пермской городской думы Сергей Захаров, который переехал в Германию и критиковал СВО, добровольно сложил свои полномочия. Об этом сообщили в гордуме.

"Заявление о досрочном сложении полномочий поступило. Ориентируемся на Трудовой кодекс РФ: сегодня заявление поступило, в течение трёх дней должны его отчислить", — цитирует представителя гордумы РИА "Новости".

После того как Захарова уволят с должности депутата, на апрельском заседании гордума рассмотрит вопрос о сложении им полномочий.