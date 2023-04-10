Сбежавший в Германию после начала СВО пермский депутат написал заявление об увольнении
Уехавший в ФРГ пермский депутат Захаров написал заявление о сложении полномочий
Депутат Пермской городской думы Сергей Захаров, который переехал в Германию и критиковал СВО, добровольно сложил свои полномочия. Об этом сообщили в гордуме.
"Заявление о досрочном сложении полномочий поступило. Ориентируемся на Трудовой кодекс РФ: сегодня заявление поступило, в течение трёх дней должны его отчислить", — цитирует представителя гордумы РИА "Новости".
После того как Захарова уволят с должности депутата, на апрельском заседании гордума рассмотрит вопрос о сложении им полномочий.
Ранее Лайф сообщал, что суд вынес вердикт по делу депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, который слушал послание президента России Владимира Путина с лапшой на ушах. Парламентарий был оштрафован на 150 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.