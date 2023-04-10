Названо 5 самых агрессивных патогенов, вызывающих сильнейшее отравление

Кишечная палочка Escherichia coli O157, листерия, сальмонелла, Campylobacter jejuni и норовирус — все эти бактерии могут стать причиной серьёзного пищевого отравления. О том, в каких продуктах они живут, рассказала "Газете.ru" микробиолог Юлия Юшина.

По словам эксперта, в большинстве европейских стран самым частым заболеванием считается острая кишечная инфекция — кампилобактериоз.

"Он связан в большинстве случаев с продуктами из птицы. Часто Campylobacter может присутствовать в самом сырье. Если это всё лежит на кухне, где повара готовят, то велика вероятность перекрёстного заражения. Поэтому важно хранить продукты правильно", — отметила Юшина.

Пищевое отравление, помимо бактерий, также может вызвать вирус, в частности норовирус. Его источником становятся многие виды продуктов — листовые салаты, ягоды и моллюски, в том числе устрицы. Контроля за норовирусами в России сейчас нет, и ряд исследований показал, что такой мониторинг нужен, подчеркнула специалист.