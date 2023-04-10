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10 апреля, 14:11

Названо 5 самых агрессивных патогенов, вызывающих сильнейшее отравление

Микробиолог Юшина назвала бактерии и вирусы, вызывающие сильное отравление

Кишечная палочка Escherichia coli O157, листерия, сальмонелла, Campylobacter jejuni и норовирус — все эти бактерии могут стать причиной серьёзного пищевого отравления. О том, в каких продуктах они живут, рассказала "Газете.ru" микробиолог Юлия Юшина.

По словам эксперта, в большинстве европейских стран самым частым заболеванием считается острая кишечная инфекция — кампилобактериоз.

"Он связан в большинстве случаев с продуктами из птицы. Часто Campylobacter может присутствовать в самом сырье. Если это всё лежит на кухне, где повара готовят, то велика вероятность перекрёстного заражения. Поэтому важно хранить продукты правильно", — отметила Юшина.

Пищевое отравление, помимо бактерий, также может вызвать вирус, в частности норовирус. Его источником становятся многие виды продуктов — листовые салаты, ягоды и моллюски, в том числе устрицы. Контроля за норовирусами в России сейчас нет, и ряд исследований показал, что такой мониторинг нужен, подчеркнула специалист.

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В Москве 40 человек отравились в пункте СДЭК из-за токсичной посылки

Эксперты напоминают, что наличие в блюде кишечной палочки или другого патогена — явный признак нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время приготовления. Это касается не только роллов "Филадельфия", которые стали причиной споров на тему японской кухни. Ранее Лайф выяснил, насколько опасны такие деликатесы и стоит ли их вообще бояться.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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