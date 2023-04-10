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10 апреля, 14:54

В Подмосковье объявлен традиционный субботник 22 апреля

Губернатор Воробьёв: Субботник в Подмосковье пройдёт 22 апреля

В Московской области традиционный субботник состоится 22 апреля, по традиции событие пройдёт отчасти в праздничном формате, сообщил в беседе с телеканалом "360" губернатор Андрей Воробьёв. Принять участие в уборке дворов, скверов и парков смогут все желающие.

Губернатор напомнил, что нестабильная погода этой зимой добавила задач по уборке. В связи с этим он поручил профильным службам и главам городских округов взять ответственность за подготовку к тёплому сезону и на себя. Ряд муниципалитетов до сих пор попадает в красную зону рейтинга.

"Я всё-таки ещё раз хочу попросить тех, кто или плохо слышит, или устал, или что-то не получается, всё-таки мобилизоваться, потому что вы можете к себе относиться как угодно, но к вверенному участку работ мы все должны относиться добросовестно", — подчеркнул Воробьёв, обращаясь к главам городских округов, и выразил благодарность тем, кто ответственно относится к своей работе.

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АГН "Москва" / Зыков Кирилл

Ирина Фальке
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