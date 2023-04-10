Украина вышла из соглашения с РФ о порядке пересечения границы

Украина вышла из соглашения с РФ о порядке пересечения госграницы жителями приграничных регионов и о проведении согласованной политики с Россией в определении транспортных тарифов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Рада прекратила действие или внесла изменения в ряд соглашений: № 0181 — прекращение действия соглашения между Украиной и Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов", — написал он в телеграм-канале.