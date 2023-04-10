ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 14:16

Украина вышла из соглашения с РФ о порядке пересечения границы

Украина вышла из соглашения с РФ о порядке пересечения госграницы жителями приграничных регионов и о проведении согласованной политики с Россией в определении транспортных тарифов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Рада прекратила действие или внесла изменения в ряд соглашений: № 0181 — прекращение действия соглашения между Украиной и Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов", — написал он в телеграм-канале.

Украина вышла из двух соглашений с Россией в авиационной отрасли

Украина вышла из двух соглашений с Россией в авиационной отрасли

Кстати, по данным на конец января 2023 года, Украина вышла примерно из 20% соглашений, заключённых в рамках СНГ, при этом в остальных договорах Незалежная остаётся.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров