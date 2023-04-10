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10 апреля, 14:40

В Долгопрудном 21-летний мужчина объявил себя богом и сжёг на костре знакомого

<p>Подозреваемый в убийстве в Долгопрудном Сергей. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/50007" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подозреваемый в убийстве в Долгопрудном Сергей. Фото © SHOT

В Долгопрудном Московской области 21-летний Сергей объявил себя богом и сжёг на костре знакомого, а после остался наблюдать за итогом. Подробности страшной истории выяснил SHOT.

Жуткая расправа произошла на территории базы строительной компании. 21-летнего Сергея у костра с ножом заметил проезжавший мимо сотрудник с женой и детьми. Глава семейства увидел рядом с парнем на земле лужи крови и догорающее в костре тело 59-летнего мужчины. Он остановился и обратился к убийце.

После вопроса, что он делает, парень вскочил и с криком "Я бог" напал с ножом на свидетеля преступления. Мужчина быстро достал травматический пистолет и выстрелил в неадекватного парня шесть раз — в шею и живот. Раненого доставили в больницу.

Позже выяснилось, что перед сожжением 59-летнего погибшего зарезали. По предварительной версии следователей, Сергей в момент расправы был под гашишем. Теперь правоохранителям предстоит установить остальные детали страшной трагедии.

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А ранее житель Забайкалья застал жену с любовником и сжёг свой дом вместе с ними. Неверные погибли в охваченном пламенем здании, их тела нашли пожарные во время ликвидации возгорания.

Андрей Бражников
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