В "Локомотиве" ответили на вопрос о возможном переходе Миранчука в Европу

"Мы всегда заявляем, что искусственно сдерживать развитие игроков, а тем более воспитанников, мы не будем. Если будет хорошее предложение из Европы, мы его будем рассматривать. Мы за то, чтобы игроки развивались. Футболисты "Локомотива" — это игроки сборной России. Если ребята будут получать хорошую практику и в России, и в Европе, мы будем только за", — заявил Нагорных "Спорт-Экспрессу".