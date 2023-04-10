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10 апреля, 15:09

В "Локомотиве" ответили на вопрос о возможном переходе Миранчука в Европу

"Локомотив" не собирается искусственно сдерживать развитие игроков. Так председатель совета директоров футбольного клуба Юрий Нагорных ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника Антона Миранчука в европейскую команду.

"Мы всегда заявляем, что искусственно сдерживать развитие игроков, а тем более воспитанников, мы не будем. Если будет хорошее предложение из Европы, мы его будем рассматривать. Мы за то, чтобы игроки развивались. Футболисты "Локомотива" — это игроки сборной России. Если ребята будут получать хорошую практику и в России, и в Европе, мы будем только за", — заявил Нагорных "Спорт-Экспрессу".

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При этом в конце марта стало известно, что совет директоров футбольного клуба "Локомотив" выразил желание продлить сотрудничество с капитаном Дмитрием Бариновым и полузащитниками Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым. Трое футболистов — воспитанники "Локо", их контракты с клубом действуют до конца июня 2024 года.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Александра Вишнякова
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