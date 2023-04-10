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10 апреля, 15:55

Полное отключение монетизации российских блогеров на YouTube сочли логичным

Эксперт Геллер не удивился полной блокировке YouTube доходов российских блогеров

Решение видеохостинга YouTube лишить российских блогеров доходов с просмотров за пределами РФ является "логичным санкционным шагом со стороны западных IT-гигантов", заявил Лайфу эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG Артём Геллер.

"Здесь ничего нового нет, и странно, что это произошло не в самом начале. В самой причине конкретно этого отключения, конечно, ещё разбираются, потому что не соответствуют те письма, которые прислали, и формулировки тому, что по факту произошло. То есть блогеры и компании, занимающиеся блогингом, управляющие блогерами, не понимают причины этого отключения", сказал он.

Причём если кому-то и вернут доступ к монетизации, считает Геллер, то это будут единицы. К тому же платформа в принципе агрессивно реагирует на любое российское присутствие, поэтому иного отношения ждать бессмысленно.

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Ранее YouTube отключил российским блогерам доступ к монетизации роликов за просмотры не с территории РФ. Возможность зарабатывать на российской аудитории видеохостинг отключил ещё в марте 2022 года. То же коснулось и доступа к его платным функциям.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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