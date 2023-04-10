Полное отключение монетизации российских блогеров на YouTube сочли логичным

"Здесь ничего нового нет, и странно, что это произошло не в самом начале. В самой причине конкретно этого отключения, конечно, ещё разбираются, потому что не соответствуют те письма, которые прислали, и формулировки тому, что по факту произошло. То есть блогеры и компании, занимающиеся блогингом, управляющие блогерами, не понимают причины этого отключения", — сказал он.