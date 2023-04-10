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10 апреля, 15:46

Стала известна судьба двух детей, найденных рядом с мёртвыми родителями в Домодедове

Омбудсмен Мишонова сообщила, что найденные в Домодедове дети переданы дедушке

Два мальчика, найденные возле тел родителей в квартире в подмосковном Домодедове, временно переданы дедушке. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

"Малыши, которым полтора и два с половиной года, чувствуют себя хорошо, пока переданы под временную опеку дедушки. Их дальнейшую судьбу решат органы опеки и попечительства. Пусть рядом с мальчиками окажутся любящие и заботливые взрослые", — написала она в телеграм-канале.

СК начал доследственную проверку по факту обнаружения тел мужчины и женщины. Следователи продолжают работу на месте трагедии, также назначены экспертизы для установления причин смерти.

Похороненных в коробке двух мёртвых младенцев нашли в Казани

Похороненных в коробке двух мёртвых младенцев нашли в Казани

Напомним, в одной из квартир в подмосковном Домодедове нашли двух детей и их мёртвых родителей. Соседи вызвали полицию, когда услышали громкий детский плач.

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Татьяна Миссуми
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