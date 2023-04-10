Астролог назвала зоны в доме, через которые "утекают" деньги

Скопление вещей в северной части дома и захламлённый вход могут быть причинами финансовых проблем. Об этом предупредила в беседе с "Москвой 24" астролог, эксперт по учению васту (индуистское знание об организации жилища) Анастасия Турунцева.

Учение васту основано на знании о том, что люди должны заботиться о жилище так, будто у него есть душа. Тогда жильцы станут чувствовать себя лучше и перестанут ссориться.

Так, север квартиры — зона притока финансов, в идеале там должно находиться окно. Ставить шкафы в этом месте специалист не рекомендует. Вход в дом также является зоной притока благосостояния, поэтому коридор или крыльцо должны быть всегда максимально чистыми и светлыми, сказала Турунцева.

По мнению астролога, финансы могут утекать из семьи через южную и юго-западную части дома, окна в этих зонах в вечернее время нужно закрывать.

"Закрывайте окна плотными шторами на юге и юго-западе сразу, как только заходит солнце", — советует Турунцева.